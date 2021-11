Nuova variante sudafricana arriva in Europa, c’è il primo caso in Belgio: è una donna non vaccinata (foto ANSA)

C’è un primo caso in Europa, precisamente in Belgio, della nuova variante sudafricana del Covid. Lo rendono noto i media belgi. Si tratterebbe di una giovane donna adulta che ha sviluppato i sintomi 11 giorni dopo aver viaggiato in Egitto attraverso la Turchia. Non aveva alcun collegamento con il Sudafrica o con qualsiasi altro paese del sud del continente africano. La paziente aveva una carica virale elevata al momento della diagnosi. Non era vaccinata, né era stata infettata in passato.

Articolo aggiornato alle ore 16:40.

Nuova variante sudafricana potrebbe indebolire i vaccini

Sulla base delle prove disponibili, la variante sudafricana potrebbe essere associata a una trasmissibilità molto elevata, a un indebolimento dell’azione dei vaccini ma non a un’infezione più grave. Lo scrive l’Ecdc nel suo rapporto settimanale sulle malattie trasmissibili. Ma, avverte l’Agenzia Ue con sede a Stoccolma, si tratta di informazioni preliminari: un rapporto specifico e con informazioni più aggiornate sulla variante Nu è atteso nelle prossime ore.

Pfizer annuncia vaccino per varianti in tre mesi

Intanto la Pfizer fa sapere che “nel caso in cui emerga una variante del virus SasrCoV2 che sfugga al vaccino, Pfizer e BioNTech prevedono di essere in grado di sviluppare e produrre un vaccino su misura contro quella variante in circa 100 giorni, previa approvazione normativa”.