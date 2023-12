Un uomo “in grave ipotermia” è stato scoperto all’aeroporto di Parigi-Orly nel carrello di atterraggio di un volo in arrivo dall’Algeria. Lo apprende l’Afp da fonti ben informate.

Dall’Algeria a Orly Parigi sotto il carrello dell’aereo

“Un giovane è stato scoperto vicino al carrello di atterraggio all’arrivo di un volo dalla città di Orano”, ha riferito la stessa fonte aeroportuale che ha richiesto l’anonimato.

L’uomo, di circa vent’anni, “vivo ma in emergenza per la grave ipotermia” è stato trasferito in ospedale. All’altitudine di crociera degli aerei commerciali, ovvero 12 km, la temperatura dell’aria può essere inferiore a meno 50°C.