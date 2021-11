Tragedia a Penyrheol, un comune del Galles: un pitbull di circa 50 kg ha attaccato e sbranato un bambino di 10 anni. Secondo quanto riferisce il Mirror, mentre il piccolo Jack Lis veniva sbranato, un amico correva in cerca di aiuto. Il pitbull era stato venduto di recente alla famiglia dell’amico, da un allevatore che in una pubblicità online lo aveva descritto un “bestione”.

Il pitbull e il bimbo

Dopo aver aggredito l’indifeso bambino che giocava a casa degli amici nel villaggio di Penyrheol, nel Galles meridionale, la polizia ha abbattuto il pitbull con sette colpi di pistola. Gli agenti lo hanno definito “molto aggressivo”. Nell’annuncio online, pubblicato su Facebook in un forum di allevatori, il primo proprietario aveva scritto: “Sto cercando una sistemazione per il mio cane. Ha 15 mesi, è fantastico con le persone ma sfortunatamente non gli piacciono per niente gli altri cani. Ho fatto del mio meglio ma ho altri cani e non posso metterli a rischio. Ha bisogno di qualcuno che gli dedichi del tempo”.

Il 6 ottobre, il primo proprietario sul forum aveva pubblicato una foto del cane e scritto: “I proprietari di pitbull e allevatori del Regno Unito di tutte le razze di pitbull sono i benvenuti”. Sotto la foto del cane la didascalia: “Bestione di 15 mesi, 50 kg”.

La storia del pitbull

Il cane è stato infine adottato dalla famiglia a Penyrheol, ma i vicini hanno rivelato che aveva già attaccato un gatto.

Nei giorni scorsi, sembra si fosse lanciato verso un bambino ed era intervenuto un adulto. La polizia ha riferito di aver chiesto l’intervento di un esperto per stabilire se la razza del cane fosse consentita nel Regno Unito. Potrebbero essere effettuati test per controllare il DNA dell’animale descritto dai vicini come “bulldog americano o un pitbull” ma potrebbe essere un incrocio con il Pit Bull Terrier, razza vietata nel Regno Unito.