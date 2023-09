Privacy dei minori, TikTok multata per 345 milioni dalla Ue

TikTok è stata multata per 345 milioni di euro dalla Ue: è la decisione finale dopo la chiusura dell’indagine sul periodo tra il 31 luglio e il 31 dicembre 2020 “in relazione al trattamento dei dati personali relativi agli utenti minori”.

TikTok multata per la gestione delle informazioni personali dei minorenni

Secondo quanto spiegato sul sito dell’EDPB, l’European Data Protection Board, l’approfondimento ha riguardato l’operatività dell’app fra il 31 luglio e il 31 dicembre 2020 e messo nel mirino in particolare due notifiche pop-up che venivano mostrate ai minorenni: il Registration Pop-Up e il Video Posting Pop-Up. Secondo le autorità, entrambe non avrebbero presentato all’utente le opzioni “in modo obiettivo e neutrale”.

Nel pop-up di registrazione, i minorenni venivano spinti a optare per un account pubblico scegliendo il pulsante Salta, cosa che li avrebbe appunto portati ad avere un profilo visibile a tutti e i loro video commentabili da tutti, adulti compresi. Nel pop-up per la pubblicazione di video, i minorenni venivano invitati a cliccare subito su Pubblica ora, presentato in grassetto e più evidente rispetto al pulsante Annulla, cosa che (di nuovo) avrebbe reso i loro contenuti pubblici e più facilmente accessibili a tutti.

La conclusione è che gli utenti sarebbero stati incoraggiati a optare per le impostazioni pubbliche come impostazione predefinita, con TikTok che avrebbe reso loro più difficile fare scelte che favorissero la protezione dei dati personali. Inoltre, sempre secondo l’EDPB, gli effetti dei clic sulle diverse opzioni non sarebbero stati chiari, soprattutto per gli utenti minorenni.

La replica dell’azienda cinese

“Pur rispettando l’autorità della dpc, non siamo d’accordo sulla decisione, in particolare sull’importo della sanzione. Le criticità sollevate dall’autorità irlandese si concentrano su alcune impostazioni e funzionalità presenti in app tre anni fa e che abbiamo modificato ben prima dell’avvio dell’indagine, come l’impostazione dei profili degli utenti sotto i 16 anni privati di default” spiega un portavoce di TikTok.