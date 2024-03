Deidra, una tiktoker, ha deciso di condividere la sua esperienza di lusso in crociera con il compagno, un sogno per molti amanti dei viaggi. Tuttavia, la sua descrizione dell’imbarco sulla nave ha preso una piega inaspettata quando ha raccontato di un imprevisto che ha coinvolto tutti i passeggeri. Dopo che tutti si erano accomodati nelle cabine, la nave tardava ancora a partire, generando preoccupazione tra i passeggeri che temevano un guasto tecnico. Dopo circa 45 minuti, si è scoperto il motivo del ritardo: una giovane donna era arrivata in ritardo all’imbarco, costringendo la nave ad aspettarla. Nel video, Deidra descrive come alcuni passeggeri abbiano reagito applaudendo e deridendo la ragazza, mentre altri erano visibilmente infastiditi dall’attesa prolungata.

Il video ha rapidamente ottenuto più di otto milioni di visualizzazioni, condividendo le reazioni degli utenti di TikTok. Alcuni suggeriscono che il ritardo potrebbe essere stato causato da problemi tecnici della nave, sottolineando che in situazioni simili la politica di partenza è spesso di non aspettare i passeggeri in ritardo. Questo ha suscitato un dibattito tra chi crede che la nave abbia effettivamente atteso la passeggera e chi ipotizza problemi tecnici come causa del ritardo prolungato.