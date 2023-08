Bambino di 2 anni trovato privo di sensi nella piscina di casa

Un bambino di 2 anni è stato trovato privo di sensi ieri sera nella piscina privata della casa di famiglia in provincia di Asti. Trasportato con urgenza in elisoccorso all’ospedale Regina Margherita di Torino, le sue condizioni sono gravi. Il piccolo è stato intubato. Sul posto, oltre ai sanitari, è intervenuta anche la polizia con alcune pattuglie. La dinamica è in corso di accertamento e, secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, le ipotesi sono un malore o un incidente.

