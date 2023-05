Bancomat, il trucco del tasto 9: ecco come prelevare senza usare la carta

Se avete un conto corrente con Poste Italiane, forse conoscete già il trucco del tasto 9 per prelevare senza carta ad uno sportello bancomat. Se non ne avete sentito mai parlare, ecco di cosa si tratta.

Come prelevare al bancomat senza usare la carta

Quando si preleva al bancomat, è fondamentale innanzitutto prestare attenzione e assicurarsi che non siano presenti persone che intendono rubare il denaro. E così Poste Italiane ha introdotto una novità per facilitare il prelievo senza dover usare la carta. Questa opzione è conosciuta come “cardless mode” ed è attualmente attiva e disponibile in 7.000 bancomat in tutta Italia.

Grazie a questa opzione, è possibile prelevare denaro senza la necessità di avere una carta, ma in che modo? Semplicemente usando il proprio smartphone. Per utilizzare questa opzione, è sufficiente accedere all’applicazione BancoPosta o PosteID. In questo modo, l’utente potrà prelevare denaro da qualsiasi sportello senza l’utilizzo di una carta, ma dovrà premere o digitare il tasto 9 per farlo.

Come funziona

Per poter accedere al proprio conto è indispensabile inquadrare il QR Code che compare sullo schermo. Un passaggio necessario per ottenere l’accesso. Una volta selezionata la carta dalla quale si desidera prelevare denaro, sullo schermo comparirà la sua immagine e si potrà procedere normalmente inserendo le informazioni necessarie.

