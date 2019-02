FIRENZE – Un bimbo di 7 anni è stato operato d’urgenza alla testa all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo essere stato dimesso, poco prima, dal pronto soccorso di Empoli. Il piccolo aveva sbattuto la testa a una festa ma dall’ospedale empolese era stato dimesso. A Firenze sarebbe stato riscontrato un principio di emorragia al punto da richiedere un intervento chirurgico. Secondo l’Asl Toscana “nel caso specifico si è verificata un’evoluzione”.

Secondo il racconto del padre, il piccolo, accompagnato in ospedale a Empoli per accertamenti dopo la caduta, è stato rimandato a casa nel giro di un’ora. Ed è stato proprio il padre a raccontare la vicenda al quotidiano Il Tirreno. Il bambino nel frattempo, è tornato a casa dopo alcuni giorni di degenza.

Secondo l’Asl Toscana Centro, “nel caso specifico si è effettivamente verificata un’evoluzione e i genitori si sono rivolti all’Aoup Meyer”. Sempre l’Asl spiega in una nota che il piccolo è stato portato al pronto soccorso alle 19:18 di sabato: una visita del medico non ha rilevato deficit neurologici per cui era è prescritto un trattamento sintomatico. Il piccolo, però, non è stato sottoposto a tomografia computerizzata perché i protocolli nazionali indicano di valutare la gravità clinica del caso prima di esporre a rischio radiante i pazienti in età evolutiva. Alle 20:08, infine, il bimbo è stato dimesso.

Fonte: Ansa