Bruce Springsteen, concerto a Ferrara stasera si farà nonostante il maltempo. I fan: “E come ci arriviamo?”

Nonostante l’alluvione che ha messo in ginocchio l’Emilia Romagna, il concerto di Bruce Springsteen previsto per questa sera, 18 maggio, a Ferrara si farà. Così ha assicurato l’organizzazione dell’evento. Molti fan però non sembrano d’accordo con al decisione.

Ferrara, confermato il concerto di Bruce Springsteen nonostante il maltempo

Ad essere inondato di messaggi è Claudio Trotta, il promoter italiano di Bruce Springsteen, che nelle ultime ore ha ricevuto centinaia di richieste da parte dei fan del “Boss”. “Autostrade chiuse, fiumi esondati, frane, e chi più ne ha più ne metta. Aiutaci a capire come fare a raggiungere il nostro caro Bruce in queste condizioni, dal momento che di riprogrammare l’evento non se ne parla”, chiede un utente. “Ma le pare normale non spendere due parole per quello che sta succedendo in Emilia? Siamo al collasso. La gente sta morendo, le strade sono bloccate. Dispiegamento di forze tolte a chi ha bisogno in questo momento. 180 euro di biglietto ed una impossibilità oggettiva di raggiungere Ferrara. Stiamo scherzando? Fate qualcosa. Bloccate tutto”, sollecita un altro. E ancora: “Annullate l’evento di Bruce anche solo nel rispetto delle vittime”.

Le parole dell’organizzazione

Al momento, però, dall’organizzazione sembra non esserci alcuna intenzione di rimandare il concerto, per il quale sono attesi 50mila spettatori, perché “le attuali previsioni meteo non mettono a rischio la sua realizzazione”. “Siamo perfettamente consapevoli della situazione di disagio, ma tutto quello che stiamo facendo, lo stiamo facendo nella massima sicurezza e nel massimo rispetto delle esigenze di tutti”, ha detto Trotta. “Ferrara non è zona rossa, le scuole non sono state chiuse, gli eventi meteo sono in esaurimento come indicano le previsioni e anche le istituzioni”, ha tenuto a chiarire. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha fatto sapere di non aver ancora affrontato il problema, visto che non si tratta di una zona direttamente interessata dal maltempo.