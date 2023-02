Un’intercapedine della caldaia condominiale trasformata nel nascondiglio per le partite di droga, all’insaputa dei residenti. E così a Muggiò (Monza), un anziano ha telefonato ai carabinieri segnalando di aver scoperto mezzo etto di marijuana dopo un controllo alla caldaia del palazzo andata in blocco. Il tutto mentre erano in corso alcuni lavori di ristrutturazione. Mai l’anziano si sarebbe mai aspettato di trovare droga nella zona caldaia… Il pensionato come riportano alcuni siti locali ha spiegato di aver aperto un’intercapedine che gli sembrava strana. Quindi di averci trovato dentro una busta in plastica trasparente con la droga. I carabinieri hanno sequestrato lo stupefacente e stanno ora indagando per risalire ai “proprietari”, anche perché il locale caldaia è accessibile a tutti e sprovvisto di porta.

