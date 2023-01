Donna rom si fa seppellire con addosso 5 chili d’oro: ladri aprono la bara e rubano tutto

Aprono una bara e rubano gioielli per un totale di cinque chili d’oro. A Roma, nel cimitero di Prima Porta, dei ladri, ad oggi ancora ignoti, hanno forzato la bara di una donna di etnia rom e sono scappati con un bottino di cinque chili d’oro.

Le indagini

Tutto è avvenuto lo scorso 4 gennaio. In questi giorni i carabinieri controlleranno le varie telecamere di sicurezza della zona. Ma non solo. Saranno anche monitorati i vari Compro Oro per vedere se i gioielli saranno rivenduti.

Da capire anche se questa banda abbia dei precedenti specifici, e se abbia compiuto gli stessi furti in altri cimiteri in Italia. La famiglia della defunta è stata informata di quanto accaduto: sarà stilata una lista degli oggetti rubati, in modo da provare a rintracciarli.