Il bambino di 4 anni morto in ospedale era rimasto soffocato da un tubicino di plastica

Il bambino di 4 anni morto in ospedale a Mugnano in provincia di Napoli, non sarebbe stato stroncato da un malore o da una patologia. La causa della sua morte è da ricercare nell’aver inavvertitamente inghiottito un corpo estraneo, probabilmente un tubicino di plastica, mentre si trovava a casa del nonno. Il tubicino gli avrebbe ostruito le vie respiratorie. Inutili le cure all’ospedale San Giuliano di Giugliano.

Il piccolo era stato soccorso a casa del nonno da due ambulanze. I sanitari avevano provato a rianimarlo sul posto senza successo. Le due ambulanze erano poi partite a sirene spiegate per andare al Pronto Soccorso. Qui, il bimbo è arrivato in condizioni gravissime ed è deceduto. Inizialmente si era creduto che a causare la morte del bambino fosse stato un arresto cardiaco. I sanitari hanno poi appurato che aveva le vie aeree ostruite.

Sulla vicenda, la Procura di Napoli Nord ha aperto un fascicolo e la salma è stata sequestrata in attesa dell’autopsia che verrà svolta nei prossimi giorni. Una nota dell’asl a cui appartiene l’ospedale di Giugliano spiega che l’ambulanza è arrivata sul posto in 10 minuti aggiungendo che “il piccolo non ha risposto alle cure ed è stato dichiarato deceduto dopo oltre 35 minuti di tentativi di rianimazione”.