Incidente Immobile, spunta video del semaforo. L’avvocato del calciatore: “Non funzionava”

Un video girato da un tassista, dieci giorni dopo l’incidente automobilistico che ha coinvolto il calciatore della Lazio, Ciro Immobile, ha ripreso il semaforo dell’incrocio di piazza Cinque Giornate che ha delle anomalie nel funzionamento.

Il semaforo, raccontano le agenzie, appare prima spento, poi inizia a lampeggiare e poi diventa rosso. L’incidente del calciatore, che è andato ad impattare con il suo suv contro un tram, è avvenuto il 16 aprile. Il video è del 26 aprile alle ore 21 e 42 ed è stato acquisito dai vigili urbani che sull’incidente hanno avviato una indagine per accertarne la dinamica. Dal canto suo Roma Mobilità, il 19 aprile, con una nota aveva smentito “nel modo più categorico” qualsiasi malfunzionamento dell’impianto.

Incidente Immobile, le parole dell’avvocato del calciatore

“È emerso – spiega Erdis Doraci, avvocato di Ciro Immobile – in modo incontrovertibile quello che era un dubbio. Sin dall’inizio ero convinto che in realtà tutti e due erano in buona fede quando rilasciavano dichiarazioni. Sono convinto della buona fede di Ciro perché l’ho visto subito dopo l’incidente e avevo capito che era passato con il verde. Occupandomi spesso di incidenti stradali, mi capita di avere a che fare con dichiarazioni che lasciano il tempo che trovano. E io vedevo che, anche dall’altro lato, il macchinista insisteva in buona fede che fosse passato col verde. Avevo capito subito che c’era qualcosa che non andava con il semaforo. Il video è incontrovertibile. Parla chiaramente di un malfunzionamento. Ciro è passato con il verde e a questo punto molto probabilmente anche il macchinista. Ecco perché cerano queste dichiarazioni in contrasto da parte di tutti e due. Se il semaforo avesse funzionato, sarebbe stato rosso per uno e verde per l’altro”.