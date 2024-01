Incidente in moto per Adam Jendoubi: grave l’attore dei video di Liberato

Incidente in moto per Adam Jendoubi: l’attore dei video del cantautore Liberato e de “La Paranza dei bambini” è ricoverato in gravi condizioni nella terapia intensiva dell’ospedale di Castellammare di Stabia. Il 23enne, cresciuto a Forcella ma di origini tunisine e polacche, è rimasto coinvolto nella giornata di ieri in un grave incidente stradale sempre nel comune del napoletano.

L’incidente che ha coinvolto Adam Jendoubi

Jendoubi si trovava in viale delle Terme a Castellammare di Stabia quando, in circostanze ancora da chiarire, la sua Honda SH 125 è finita a terra. Sul posto è arrivato il personale del 118 per i soccorsi: il 23enne è stato portato d’urgenza all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove si trova ricoverato in terapia intensiva, con fratture multiple al cranio. Al momento, sull’incidente indagano ora i carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia.

