Marito e moglie trovati morti in casa: qualcuno li ha uccisi a colpi di pistola

Marito e moglie sono stati trovati morti in casa nelle campagne di Serranova, frazione di Carovigno, a Brindisi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Carovigno e l’allarme è stato lanciato da uno dei fratelli che abita nelle vicinanze. Sul posto anche il medico legale. Dalle prime informazioni è emerso che la coppia ha sul corpo i segni di colpi di arma da fuoco e che quindi si tratti di un duplice omicidio.

Le vittime, lui 70 anni e lei 64 anni, erano in due stanze diverse. L’arma non è stata ancora trovata dai carabinieri che per questo tendono a escludere l’ipotesi dell’omicidio-suicidio. Nel piccolo centro a nord di Brindisi chi conosceva i due li descrive come persone riservate che poche volte andavano in paese. La zona in cui si trova il casolare non è coperta dai sistemi di video-sorveglianza. Gli investigatori hanno già ascoltato alcuni parenti delle vittime.

