Le microcar non possono parcheggiare nei posteggi riservati agli scooter. A confermarlo è una sentenza della Cassazione destinata a fare giurisprudenza. Solo a Roma, le microcar sono migliaia. Tutte ora a rischio multa.

La vicenda che ha portato la Cassazione ad esprimersi risale al 2015. Una società si è opposta dopo aver ricevuto una multa in zona Prati a Roma. La società si era rivolta al giudice di pace sostenendo l’illegittimità del verbale poiché la sosta si sarebbe dovuta considerare consentita in quanto “il veicolo oggetto di accertamento era qualificabile come un quadriciclo leggero assimilato”. Per la società ricorrente quindi, le microcar dovrebbero essere considerate degli scooter. Nel 2017 il giudice di pace ha respinto l’opposizione dando ragione al Comune. Il mezzo in questione è infatti da includersi nella “categoria dei quadricicli a motore come evincibile anche dalla relativa carta di circolazione”. Non si tratta quindi di un motociclo ma un quadriciclo, ovvero un veicoli su quattro ruote. E poco importa che la cilindrata sia la stessa degli scooter. Il tribunale di Roma, nel 2019, aveva poi confermato la validità della decisione del giudice di pace, sottolineando anche la presenza di “un cartello stradale, il quale esplicitava chiaramente che la sosta era riservata ai veicoli a due ruote”. Ora arriva anche la conferma della Cassazione. E la società dovrà definitivamente sborsare 370 euro.

Tutti i possessori di microcar sono ora a rischio multa dato che le microcar sono dei quadricicli. La loro sosta occupa fra l’altro molto spazio quando vengono parcheggiate negli stalli dei motorini. Ora che una questione legale è quindi anche una questione di civiltà.

