Minaccia la ex per telefono sul bus, passeggera sente la telefonata e fa arrestare l’uomo

Minaccia la ex per telefono. Una passeggera del bus sente tutta la telefonata e fa arrestare l’uomo, un cittadino cubano di 32 anni, per atti persecutori.

Accade a Roma. Le indagini degli agenti del V Distretto Prenestino e del VII Distretto San Giovanni sono scattate in seguito alla segnalazione al Nue 122 di una passeggera di un autobus che aveva sentito e registrato una telefonata di un giovane con minacce molto gravi alla ex compagna, che accusava di non fargli vedere la loro figlia piccola.

L’uomo aveva già minacciato e molestato la ex

Grazie alle informazioni fornite dalla persona che aveva assistito alla telefonata e in seguito a controlli incrociati, i poliziotti sono riusciti a risalire all’uomo che aveva a suo carico diversi interventi di polizia per liti animate con l’ex compagna e dal 2020 risultano ripetuti episodi di minacce e molestie nei suoi confronti. Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Roma.

