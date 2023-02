Previsioni meteo venerdì 17 e sabato 18. Sull’Italia arriva l’alta pressione. Che in inverno, a differenza dell’estate, non si traduce automaticamente in bel tempo. Nei prossimi giorni infatti, l’alta pressione spingerà verso il basso l’umidità formando nubi basse e nebbie che saranno molto presenti al Nord. E lungo le regioni tirreniche arriverà anche un po’ di pioggia. L’alta pressione, là dove il tempo sarà sereno, grazie all’arrivo delle correnti umide porterà ad un aumento delle temperature. In particolare il sole sarà dominante sulle Alpi dove lo zero termico salirà fino a 3.000 metri. Si tratta di un valore eccezionale per il mese di febbraio e tipico di inizio giugno.

Piogge deboli non aiuteranno a combattere la siccità