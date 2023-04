Roberto Spada, sequestrato l’appartamento in cui viveva insieme alla sua compagna. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia hanno dato esecuzione al provvedimento del Gip del Tribunale di Roma. Il sequestro preventivo è dell’appartamento che si trova a Lido di Ostia, in via Guido Vincon.

Spada ha diverse condanne. Anni fa diede la testata al giornalista Daniele Piervincenzi e venne condannato per il reato di violenza privata, aggravata dal metodo mafioso. Il sequestro dell’appartamento è stato deciso dopo che i Carabinieri hanno scoperto che Spada si allacciava abusivamente alla rete elettrica. Oltre a sottrarre energia elettrica, Spada e la sua compagna non disponevano di alcun titolo che li legittimasse ad abitare nell’appartamento popolare di proprietà del Comune di Roma. La coppia ha maturato un debito nei confronti dell’Ente del Comune di Roma pari a 43.355,56 euro per le indennità di occupazione non versate e pari a 11.063 euro nei confronti della società gestore della rete elettrica.

Appartamento occupato dal 2006

La coppia, sulla base di quanto finora emerso dalle indagini, avrebbe ottenuto la disponibilità dell’immobile nell’anno 2006, a seguito di uno “scambio” concordato con la precedente occupante abusiva. La quale a sua volta si è trasferita in un altro appartamento anch’esso occupato. L’operazione è stata probabilmente finalizzata a ricongiungere la coppia con l’originario nucleo familiare che si trova all’interno dello stabile di via Vincon 27. Ora l’immobile è stato sgomberato e verrà riassegnato dal Comune Roma. I Carabinieri che hanno diffuso una nota, spiegano che il procedimento è al momento nella fase delle indagini preliminari.

