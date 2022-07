Torino, incidente tra un’auto e un bus a Borgata Rosa: nel frontale morti due giovani, altri due gravi

Due persone sono morte in un incidente tra un’auto e un bus a Torino, in corso Casale, all’altezza del civico 461, nel quartiere Borgata Rosa, quasi al confine con San Mauro. Coinvolta una Lancia Ypsilon, un bus Gtt della linea 61 e altre due vetture.

Incidente a Torino, morti due giovani 20enni

Le vittime sono due 20enni e altri due giovani, che viaggiavano sullo stesso mezzo, sono stati trasportati in ospedale in codice rosso: un diciassettenne, che sarebbe in gravissime condizioni, ora si trova al San Giovanni Bosco, mentre l’altro è al Cto. Non si registrano feriti, invece, a bordo del bus, a parte il conducente rimasto lievemente contuso. Sulla dinamica dell’incidente indagano gli agenti.

Altro incidente nella notte

Un altro incidente, fortunatamente senza vittime, è avvenuto nella notte in corso Rosselli, sempre a Torino. All’altezza del supermercato Carrefour una Fiat Punto è sbandata e ha abbattuto transenne, danneggiato due auto e due moto parcheggiate concludendo la propria corsa ribaltandosi. Il conducente è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Mauriziano. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale.