Alcune ossa, forse umane, sono state trovate nel corso di lavori di ristrutturazione in un appartamento a Favara (Agrigento), in una palazzina in via Luigi La Porta. La casa è stata sequestrata dai carabinieri del Nucleo Operativo di Agrigento. Sarà il Dna a dare indicazioni più precise. L’immobile si trova a poca distanza dall’abitazione di Vincenzo Lattuca, il fratello di Gessica Lattuca, la giovane donna madre di quattro figli scomparsa il 12 agosto del 2018.

Vincenzo Lattuca, chiamato Enzo, era stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio aggravato e occultamento di cadavere in concorso con ignoti. Secondo gli inquirenti Gessica sarebbe stata picchiata e uccisa dopo una lite scoppiata perché era ubriaca. Tutto sarebbe avvenuto nella casa di via Leopardi a Favara di proprietà del padre della ragazza, ma abitata in quel periodo dal fratello. Il fratello della donna è poi morto per overdose lo scorso giugno.