Natale 2023 a Betlemme sarà un Natale sottotono, senza le luci festive e il consueto albero di Natale che svetta sulla Piazza della Mangiatoia.

Il sindaco della città luogo di nascita di Gesù ha deciso di rinunciare alle celebrazioni a causa della guerra tra Israele e Hamas.

La cancellazione delle festività natalizie, che in genere attirano migliaia di visitatori, è un duro colpo per l’economia della città, dipendente dal turismo. Ma una baldoria gioiosa è insostenibile in un momento di immensa sofferenza dei palestinesi a Gaza, ha detto il sindaco Hana Haniyeh.

“L’economia sta crollando”, ha detto Haniyeh. “Ma se lo confrontiamo con ciò che sta accadendo al nostro popolo e a Gaza, non è niente”.

La guerra è stata innescata dall’assalto mortale di Hamas il 7 ottobre al sud di Israele in cui i militanti hanno ucciso circa 1.200 persone, la maggior parte dei quali civili, e hanno preso più di 240 ostaggi.

Dal 7 ottobre, l’accesso a Betlemme e ad altre città palestinesi nella Cisgiordania occupata da Israele è diventato difficile, con lunghe file di automobilisti in attesa di superare i posti di blocco militari. Le restrizioni hanno anche impedito a molti palestinesi di uscire dal territorio per lavorare in Israele.

I leader delle città sono preoccupati per l’impatto che le chiusure avranno sulla piccola economia palestinese in Cisgiordania, già alle prese con un drammatico calo del turismo dall’inizio della guerra. Il settore turistico palestinese ha subito perdite per 2,5 milioni di dollari al giorno, per un totale di 200 milioni di dollari entro la fine dell’anno, ha detto mercoledì il ministro palestinese del turismo.

Le celebrazioni annuali del Natale a Betlemme – condivise tra le denominazioni armena, cattolica e ortodossa – sono un grande vantaggio per la città, dove il turismo rappresenta il 70% delle sue entrate annuali. Ma le strade sono vuote in questa stagione.

Con la maggior parte delle principali compagnie aeree che hanno cancellato i voli per Israele, oltre 70 hotel a Betlemme sono stati costretti a chiudere, lasciando disoccupati circa 6.000 dipendenti del settore turistico, secondo Sami Thaljieh, direttore del Sancta Maria Hotel.

“Trascorro le mie giornate bevendo tè e caffè, aspettando clienti che non arrivano mai. Oggi non c’è turismo”, ha detto Ahmed Danna, proprietario di un negozio di Betlemme.

Haniyeh ha detto che mentre le festività natalizie sono state cancellate, si svolgeranno cerimonie religiose, tra cui un tradizionale incontro dei leader della chiesa e una messa di mezzanotte.

“Betlemme è una parte essenziale della comunità palestinese”, ha detto il sindaco. “Quindi quest’anno, durante la Messa di mezzanotte, pregheremo per la pace, il messaggio di pace che fu fondato a Betlemme quando nacque Gesù Cristo”.

George Carlos Canawati, giornalista, conferenziere e capo scout palestinese, ha definito la sua città “triste e affranta”. Ha detto che il suo gruppo di boy scout condurrà una marcia silenziosa attraverso la città, in lutto per le persone uccise a Gaza.

“Riceviamo il messaggio di Natale rifiutando l’ingiustizia e l’aggressione e pregheremo affinché la pace arrivi nella terra della pace”, ha detto Canawati.

L’entusiasmo delle festività natalizie di Betlemme è da tempo un barometro delle relazioni israelo-palestinesi.

I festeggiamenti furono cupi nel 2000, all’inizio della seconda intifada, o rivolta, quando le forze israeliane bloccarono parti della Cisgiordania in risposta alle decine di attentati suicidi e altri attacchi palestinesi che uccisero civili israeliani.

I tempi erano tesi anche durante una precedente rivolta palestinese, durata dal 1987 al 1993, quando i festeggiamenti annuali in Piazza della Mangiatoia erano supervisionati dai cecchini dell’esercito israeliano sui tetti.

L’atmosfera sobria di quest’anno non si limita a Betlemme.

In Terra Santa le festività natalizie sono sospese. Ci sono 182.000 cristiani in Israele, 50.000 in Cisgiordania e Gerusalemme e 1.300 a Gaza. La stragrande maggioranza sono palestinesi.

A Gerusalemme, i vicoli normalmente trafficati del quartiere cristiano della Città Vecchia sono diventati silenziosi dall’inizio della guerra. I negozi sono chiusi con sbarre, e i proprietari dicono che sono troppo spaventati per aprire – e anche se lo facessero, dicono che non farebbero molti affari.

I capi delle principali chiese di Gerusalemme hanno annunciato a novembre che le celebrazioni festive sarebbero state cancellate.

Sull’altare della chiesa evangelica luterana di Betlemme è esposto un presepe rivisitato. Una figura di Gesù bambino avvolto in una kefiah palestinese è appollaiata su un mucchio di macerie. La bambola giace sotto un ulivo – per i palestinesi, un simbolo di fermezza.

“Mentre il mondo festeggia, i nostri figli sono sotto le macerie. Mentre il mondo festeggia, le nostre famiglie vengono sfollate e le loro case vengono distrutte”, ha detto il pastore della chiesa, Munther Isaac. “Questo è Natale per noi in Palestina”.