Aereo con 72 a bordo precipita in Nepal, almeno 40 morti, nessun italiano, in fiamme i due spezzoni del relitto

Almeno 309 persone sono morte in Nepal a partire dal 2000 in incidenti di aerei o elicotteri crashes in Nepal. In Nepal so trovano 8 delle 14 montagne più alte del mondo, incluso l’Everest. Il tempo può cambiare repentinamente e rendere le condizioni atmosferiche rischiose. L’Unione Europea ha bandito le linee aeree del Nepal dal suo spazio aereo fin dal 2013, sulla base di rischi di sicurezza.