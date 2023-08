Manuel Ranoque in un’immagine tratta da un video

Manuel Ranoque, è stato arrestato a Bogotà il padre e patrigno dei quattro fratellini indigeni di età compresa tra uno e 13 anni scampati a giugno ad un incidente aereo e ritrovati nella giungla colombiana dopo 40 giorni.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di abusi sessuali contro minori di 14 anni. L’uomo è il padre dei due bambini più piccoli sopravvissuti alla sciagura aerea e patrigno degli altri due adolescenti. Magdalena Mucutuy, la madre dei quattro bambini è morta nello schianto del velivolo.

Il salvataggio miracoloso dei 4 bambini

Il salvataggio dei bambini era stato definito “un miracolo”. I 4 erano infatti entrati a contatto con numerosi pericoli in una foresta in cui piove 16 ore al giorno. Qui è difficile orientarsi, tra animali feroci come giaguari e serpenti e svariate piante velenose.

I piccoli Lesly Jacobombaire Mucutuy di 13 anni, Soleiny Jacobombaire Mucutuy di nove, Tien Ranoque Mucutuy di quattro e Cristin Ranoque Mucutuy di un anno, dopo essere stati salvati dai soccorritori sono stati portati a Bogotà a bordo di un velivolo dell’esercito insieme al padre ora arrestato, uno dei loro nonni e ad altri membri della famiglia. Qui sono stati portati in ospedale da quattro ambulanze per essere sottoposti a vari controlli.