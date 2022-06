Colombia, fuga verso la morte: 49 detenuti restano uccisi. Almeno 49 detenuti sono morti e altri 30 sono rimasti feriti oggi in Colombia in una tragedia senza precedenti che ha riguardato un incendio provocato probabilmente per facilitare un tentativo di evasione dal carcere di Tuluá, 92 chilometri a nord di Cali.

In dichiarazioni a W Radio di Bogotà il generale Tito Yesid Castellanos, direttore dell’Istituto nazionale penitenziario e carcerario (Inpec) ha confermato che “purtroppo c’è stata una rivolta nel padiglione 8 della prigione di Tuluá, dove ci sono 1.267 detenuti, con lo sfortunato risultato di 49 persone morte a causa dell’incendio e altre 30 ferite”.

Il generale Castellanos ha avvertito che “non abbiamo ancora una versione ufficiale e definitiva dell’accaduto”.

“Stiamo seguendo nelle indagini almeno due piste – ha concluso – quella dell’incendio provocato per facilitare un tentativo di fuga, e una seconda di una rivolta dei reclusi mirante a coprire alcune situazioni irregolari per ora non chiare”.