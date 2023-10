Gaza, diplomazia in corsa per evitare che la crisi si allarghi, mentre il rinvio dell’assalto israeliano causa maltempo ha dato agli abitanti un respiro di poche ore

Gaza, diplomazia in corsa per alleviare la crisi: si temono le conseguenze a livello globale di un allargamento del conflitto, mentre il rinvio dell’assalto israeliano causa maltempo ha dato agli abitanti di Gaza un’altra breve finestra temporale per spostarsi a sud attraverso un passaggio sicuro.

Gli sforzi dei diplomatici mirano alleviare l’escalation della crisi umanitaria a Gaza e far uscire gli stranieri dall’enclave bloccata, mentre l’intensificarsi degli scontri lungo il confine di Israele con il Libano e gli attacchi aerei israeliani all’interno della Siria hanno alimentato i timori di un conflitto più ampio nella regione.

Il nuovo governo israeliano di emergenza in tempo di guerra ha tenuto il suo primo incontro formale domenica, e sembrava si stesse preparando per l’invasione. “Faremo a pezzi Hamas”, ha detto il primo ministro Benjamin Netanyahu ai ministri del governo, secondo una dichiarazione del suo ufficio.

Gli Stati Uniti nel frattempo hanno inviato la portaerei Dwight D. Eisenhower nel Mediterraneo orientale, che unita alla Gerald R. Ford e alla sua scorta, per aiutare “a scoraggiare azioni ostili contro Israele o qualsiasi tentativo di ampliare questa guerra”. Lo ha detto in un comunicato il segretario alla Difesa Lloyd J. Austin III.

L’esercito israeliano ha nuovamente avvertito i residenti dell’enclave di spostarsi a sud e ha offerto una finestra di tre ore a mezzogiorno per uscire attraverso Salahuddin Road, un’autostrada principale. Ma il Ministero della Sanità di Gaza ha detto che non evacuerà gli ospedali. “La nostra posizione morale ci obbliga a continuare a lavorare”, ha detto in una nota il portavoce del ministero, Ashraf al-Qudra.

Secondo il Ministero della Sanità palestinese, almeno 2.670 persone a Gaza sono state uccise la scorsa settimana. I media palestinesi hanno riferito domenica che un attacco israeliano contro una casa a Rafah, vicino al confine chiuso con l’Egitto, aveva ucciso almeno 17 membri di una famiglia.

Quasi la metà della popolazione di Gaza, che conta più di due milioni di persone, è già stata sfollata e si trova ad affrontare la diminuzione delle scorte di cibo e acqua dopo che Israele ha dichiarato un “assedio completo” per tagliare via i beni di prima necessità dall’enclave.

Gli scontri lungo il confine settentrionale di Israele con il Libano si sono intensificati negli ultimi giorni. Domenica, almeno un israeliano è stato ucciso e altri tre sono rimasti feriti dopo che il fuoco proveniente dal Libano ha colpito la comunità di confine di Shtula, nel nord di Israele. L’esercito israeliano ha detto che stava rispondendo al fuoco.

Il segretario di Stato americano Antony J. Blinken, che si trova nella regione da giovedì per incontrare i leader israeliani e arabi, è atterrato al Cairo domenica pomeriggio e ha avuto colloqui con il presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi. Ha intenzione di volare di nuovo a Tel Aviv lunedì per incontrare alti funzionari israeliani, ha detto Matthew Miller, portavoce del Dipartimento di Stato.

Secondo i media statali siriani, gli attacchi aerei israeliani durante la notte all’aeroporto internazionale di Aleppo, in Siria, hanno danneggiato materialmente il sito, interrompendo il servizio. All’inizio della settimana, Israele ha dichiarato di aver attaccato gli aeroporti di Aleppo e Damasco.