Mega evasione da un carcere in Etiopia. 480 detenuti in fuga

Un funzionario locale ha puntato il dito contro l'Esercito di liberazione Oromo (Ola) per l'attacco, avvenuto domenica mattina e che ha provocato la morte di cinque poliziotti, ma Ola non ha rilasciato commenti in merito.

di Redazione Blitz

Pubblicato il 13 Gennaio 2023 - 17:47