Natale triste a Cuba, fra scaffali vuoti e un esodo record dall’isola, che significano che ci sarà poca allegria in giro.

In poche case, ha detto a Reuters una bottegaia cubana, si godrà l’aroma di maiale arrosto, fagioli neri e manioca, i tradizionali piatti cubani preferiti per le vacanze.

“Vedi tutti godersi il Natale nei film. Mi rende solo triste”, ha detto. “È una giornata molto tranquilla qui per un giorno che dovrebbe significare unità, speranza e famiglia.”

L’economia di Cuba – gravata dalle sanzioni statunitensi, dal deficit turistico e dai persistenti postumi della pandemia – è sull’orlo del collasso, con carenze di carburante, cibo e medicine dilaganti, trasporti pubblici scarsi e tensioni alle stelle.

Secondo le statistiche del governo statunitense, la crisi ha stimolato una migrazione record di quasi mezzo milione di persone che sono arrivate solo al confine degli Stati Uniti negli ultimi due anni.

La situazione alimentare sull’isola a regime comunista durante le festività natalizie è critica per molti. L’inflazione ha fatto salire i prezzi anche di beni di prima necessità come le uova, mentre gli stipendi dei dipendenti statali rimangono stagnanti.

La produzione di carne di maiale, riso e fagioli – tutti gli alimenti base della tradizionale tavola delle feste – è crollata dell’80% nel 2023, secondo il ministro dell’Agricoltura, Ydael Perez, in dichiarazioni televisive.

Le vacanze di Natale hanno avuto un passato movimentato a Cuba anche nei periodi migliori.

L’ex leader Fidel Castro inizialmente descrisse la sua rivoluzione come atea e cancellò la data dal calendario cubano nel 1959.

Successivamente ha ammorbidito la sua posizione nei confronti della Chiesa cattolica e ha ripristinato il Natale come giorno festivo nel 1997, un gesto di buona volontà in vista di un viaggio sull’isola del defunto Papa Giovanni Paolo II.

Per alcuni cubani, mantenere vivo lo spirito natalizio è importante nonostante le difficoltà.

“Per me questo alberello è molto prezioso… non ho mai smesso di esporlo”, ha detto Raquel Contreras, 59 anni, residente all’Avana, mentre decorava un piccolo albero di Natale artificiale con ornamenti, alcuni fatti in casa e altri che sembravano antichi.

Ha detto di aver messo il suo albero a casa sua “anche in tempi in cui la celebrazione era disapprovata”.

Yaqueline Areces del Rio, 38 anni, è disoccupata e suo fratello minore è emigrato di recente, dice, ma lei e la sua famiglia si sforzano comunque di decorare un albero.

“Cerchiamo sempre di proporlo… perché è qualcosa che ha unito la nostra famiglia”, ha detto.