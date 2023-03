Tsunami, terremoto forza 9, scoperte scientifiche e visite di alieni: su TikTokun viaggiatore del tempo dal 2671 rivela la data degli eventi che sconvolgeranno il mondo “in arrivo nel 2023”.

Il profeta, conosciuto su TikTok come @theradianttimetraveler, sostiene di essere un viaggiatore del tempo dal 2671 e rivela una serie di eventi che, secondo lui, si verificheranno quest’anno.

Eno Alaric, questo il suo nome, ha dichiarato, come riportato dal Daily Star, che ci sarà un grande tsunami che potrebbe colpire la California causando un enorme numero di vittime, un terremoto devastante, ma anche importanti scoperte scientifiche e l’incontro, per alcuni di noi almeno, con un alieno.

Questi eventi catastrofici si verificheranno a partire dal 23 marzo. Data nella quale un alieno chiamato Campione sceglierà 8000 persone e le porterà su un pianeta abitabile diverso dalla Terra per salvare la specie da un’altra razza aliena ostile. Finora non si è avuto notizia dell’evento, ma non si sa mai.

E questi sono gli altri eventi che si verificheranno secondo il viaggiatore nel tempo:

Il 15 maggio 2023 un mega tsunami colpirà San Francisco provocando oltre 200.000 vittime.

Il 12 giugno un terremoto di magnitudo 9,5 aprirà una fossa profonda 5 miglia, liberando molte specie che si pensava fossero estinte.

Il 18 giugno 7 persone cadranno dal cielo mentre poco prima nulla faceva presagire tale evento.

Il 12 agosto gli scienziati troveranno una cura per il cancro della pelle utilizzando una ghiandola pituitaria di uno scoiattolo.

Il 3 dicembre 2023 verrà scoperto nelle profondità dell’Amazzonia un grande cristallo che ha il potere di guarire tutti i disturbi e le ferite.

Il 29 dicembre gli scienziati troveranno un modo per utilizzare le cellule staminali in modo da far crescere organi sostitutivi o nuovi tipi di organi.

Gli spettatori di TikTok sono ovviamente divisi sull’attendibilità delle previsioni e non sono mancati i commenti tra coloro che si candidano ad essere tra gli 8000 prescelti a quelli che chiedono i prossimi numeri vincenti del lotto. Ancora, c’è chi sostiene che un vero viaggiatore nel tempo saprebbe che il solo informarci di cose accadute nel futuro cambia la linea temporale creando quindi un nuovo futuro.

L’autoproclamatosi viaggiatore del tempo è ormai seguito da oltre 26.000 follower.