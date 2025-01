La notizia del giorno è la decisione di Trump di mettere dazi al 25 per cento contro Canada e Messico. Le tariffe arriveranno invece al 100 per cento nel caso i paesi Brics decidano di fare davvero la loro moneta alternativa al dollaro. Voltata la prima pagina andiamo in Italia dove continuano le polemiche politiche sul caso Almasri tra accuse delle opposizioni al Governo, che però si difende in tutti i modi.

Altre notizie di rilievo sono legate alla cronaca e provengono tutte dal nostro Paese, dalla 15enne investita da un bus al rischio che a Roccaraso nel fine settimana ci sia una nuova invasione di sciatori. C’è poi il baby boss che sparò al pizzaiolo napoletano per una scarpa imbrattata che è stato condannato all’ergastolo.

Restando sempre in Italia colpisce la notizia della nave incagliata con 100 tonnellate di carburante a Marina di Massa e la vicenda della ragazzina di 16 anni che a Sesto San Giovanni ha partorito di nascosto perdendo il figlio. E infine, perché no, il genio del giorno: il marito che è partito da solo senza aspettare la moglie che perdeva tempo al bar in aeroporto.

Ecco le notizie principali di oggi:

Perché Trump ha annunciato dazi al 25 per centro contro Canada e Messico e minacciato tariffe al 100 per cento contro i Brics

Le voci dal palazzo, Schlein: “Una vergogna, Meloni riferisca in Parlamento su Almasri”. Ricciardi (M5s): “Sotto ricatto da uno stupratore”. Tajani (Fi): “Non vado a riferire in Parlamento, non c’entro nulla”

LE NOTIZIE DAL MONDO, dalla bambina malnutrita dai genitori con una dieta vegana all’uomo morto che apre gli occhi

Roccaraso si prepara ad una nuova invasione. Le agenzie: “Pronti ad annullare le partenze”

Ragazza di 15 anni muore investita da un bus mentre va a scuola

Il video della nave cargo incagliata da tre giorni davanti al pontile di Marina di Massa

Neonato morto sul balcone, cosa sappiamo: la gravidanza tenuta nascosta, il corpicino in un secchio

Ergastolo al baby boss che sparò al pizzaiolo napoletano per una scarpa imbrattata

Maturità 2025, col 6 in condotta serve il test di cittadinanza. Alternanza scuola lavoro necessaria per essere ammessi

Il genio del giorno, il marito che è partito da solo senza aspettare la moglie che perdeva tempo al bar in aeroporto