La notizia del giorno è il continuo lancio di missili tra Israele e Iran. Nella mattinata del 19 giugno, una ventina di missili balistici è stata lanciata dall’Iran su Israele: alcuni vettori hanno colpito edifici a Tel Aviv, Holon e Ramat Gan, nel centro del Paese. Uno dei missili ha colpito anche il grande ospedale Soroka di Beer Sheva, nel sud di Israele. Il missile balistico ha colpito direttamente l’edificio di degenza chirurgica che era stato fatto sgomberare, ma i danni maggiori sono stati quelli provocati dall’onda d’urto. Nella notte, invece, le forze di Tel Aviv hanno attaccato il reattore ad acqua di Arak. Per questo attacco non si è registrata alcuna fuoriuscita di radiazioni e l’impianto era già stato evacuato.

Da spillare in prima pagina anche la tragica scoperta nell’ospedale di Piacenza, dove un’addetta alle pulizie ha rinvenuto un feto quasi a termine all’interno di un cestino dei rifiuti, situato nei bagni dell’area del pronto soccorso. I carabinieri, allertati immediatamente, hanno inviato sul posto il Nucleo investigativo per effettuare rilievi scientifici e raccogliere testimonianze. Secondo le prime ipotesi, il feto sarebbe stato abbandonato durante la notte, presumibilmente da una persona che si è introdotta nell’ospedale o che vi si trovava già.

Poi ancora cronaca, con la comunicazione da parte della Procura di Roma circa l’identificazione della donna trovata morta lo scorso sette giugno a Villa Pamphili a poca distanza dal corpo della figlia di circa un anno. Si chiama Anastasia Trofimova, 28 anni, nata a Omsk, in Russia. L’identificazione è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione della FBI e delle autorità maltesi. “La donna risulta entrata a Malta nel settembre 2023 utilizzando un passaporto con il nominativo di Anastasia Trofimova – spiega la Procura -. Presso l’ambasciata statunitense a Malta era stata avviata la pratica di registrazione della bambina con il nominativo di Andromeda Ford, nata a Malta il 14 giugno 2024. La comparazione delle impronte della vittima con quelle riportate sul passaporto consentirà di acquisire definitiva certezza in merito alla identificazione”.

E infine, perché no, il genio del giorno: il ladro che è stato sorpreso in casa dal figlio dei proprietari ed è stato chiuso a chiave in camera da letto fino all’arrivo dei carabinieri.

Ecco le notizie del giorno:

Gbu-57, la superbomba che può distruggere i bunker atomici iraniani ce l’ha solo Trump

Francis Kaufmann contro gli italiani: “Siete mafiosi”. Con l’alias Matteo Capozzi cercava barche in Italia

Ragazzina disabile salva lei e la mamma dal padre violento mandando un sms agli amici

Roma, parcheggia sulle strisce blu senza pagare e lascia un biglietto ai vigili: “Vi prego ho la Maturità, ho girato per 20 minuti”. Gli agenti lo multano lo stesso

Fiom: “Blocchiamo l’Italia per riconquistare il contratto”. Venerdì 20 giugno scioperano i metalmeccanici

A Lucca uno dei nuovi sacerdoti è cingalese, ambasciata nega il visto ai suoi genitori per la cerimonia. L’arcivescovo: “Mi vergogno di essere italiano”

Il genio del giorno, il ladro che è stato sorpreso in casa e chiuso a chiave in camera da letto fino all’arrivo dei carabinieri