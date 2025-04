La notizia del giorno è la data ufficiale del prossimo Conclave per eleggere il futuro Papa, il successore di Bergoglio. Le Congregazioni Generali dei Cardinali hanno stabilito che il 7 maggio avrà inizio il Conclave, che sarà presieduto da Pietro Parolin. Riguardo a quest’ultima decisione, il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha sottolineato che la circostanza è legata al fatto che il decano del collegio cardinalizio, Giovanni Battista Re, non sarà elettore avendo superato gli 80 anni di età.

Da spillare in prima pagina anche il massiccio blackout che ha colpito la Spagna, il Portogallo e il sud della Francia. Caos per treni, aeroporti, metropolitane e reti telefoniche. Mentre le autorità spagnole hanno chiesto ai cittadini di restare a casa, Rete Elettrica, l’operatore nazionale iberico, ha informato che ci vorranno dalle 6 alle 10 ore per il completo ripristino.

Passando alla cronaca italiana, Salvatore Calvaruso, il 19enne del quartiere Zen di Palermo fermato con l’accusa di avere partecipato alla sparatoria che ha portato alla morte di tre giovani di Monreale, ha confessato di essere stato tra coloro che hanno sparato. Si è poi avvalso della facoltà di non rispondere davanti al Pm. E infine, perché no, l’eroina del giorno: la turista che si è presentata all’aeroporto di Palermo con una bomba della Seconda guerra mondiale.

Ecco le notizie del giorno:

Black-out in Spagna e Portogallo, interrotti tutti i servizi, internet down. Si ignora la ragione. Hacker?

Il Conclave inizia mercoledì 7 maggio, prima votazione e prima fumata. Il card. Parolin dirige le operazioni

Trump ricuce con Zelensky: “Vuole un accordo”. E sulla Russia: “Deluso da Putin, smetta di sparare e tratti”

Wall Street Journal: “Putin espande basi e ammassa truppe ai confini Nato”. E oggi dichiara 3 giorni di tregua

“Ma come cavolo guidate?”, la frase che ha fatto scoppiare la sparatoria con tre morti a Monreale. Arrestato un 19enne

Gene Hackman, ufficializzata la causa della morte

Inno di Israele dopo la vittoria agli Europei under 23 di scherma, la squadra svizzera non si volta verso la bandiera

Mondragone, omicidio alla pompa di benzina. Imprenditore spara un colpo solo, con la pistola della vittima

La storia del gatto randagio e assetato che beve l’acqua santa in chiesa durante la messa

L’eroina del giorno, la turista che si è presentata all’aeroporto di Palermo con una bomba della Seconda guerra mondiale