La notizia del giorno è il question time alla Camera dei Deputati, dove la premier Giorgia Meloni è intervenuta affrontando temi cruciali come le relazioni internazionali e le priorità del governo in politica estera, in un momento particolarmente delicato per gli equilibri globali. Nel frattempo nuove ombre si allungano sul caso Garlasco: i carabinieri hanno effettuato un blitz nell’abitazione di Andrea Sempio e di due suoi amici, sequestrando telefoni e dispositivi informatici, riaprendo scenari mai del tutto chiariti sulla morte di Chiara Poggi. Intanto, sul fronte economico, Donald Trump ha parlato di “basi per un accordo molto solido” con la Cina, facendo sperare in una distensione nei rapporti commerciali tra le due potenze mondiali. In ambito sportivo, Jannik Sinner ha vissuto un momento speciale: è stato ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV, un incontro inedito.

E infine, perché no, il genio del giorno: il detenuto ai domiciliari che organizza una festa di compleanno con gli amici e viene riportato in carcere.

Ecco le notizie del giorno:

Le notizie del giorno, Meloni: “Non condividiamo le recenti proposte di Israele”. Nuova scossa di terremoto nei Campi Flegrei

Le voci dal palazzo, Salvini: “Non andrò a votare. Starò con i miei figli”. Appendino: “Il sabotaggio dei referendum è sistematico”. Ricciardi: “Prima fanno finta di piangere le morti sul lavoro e poi invitano all’astensione”

Draghi: “Con i dazi siamo al punto di rottura. Minato l’ordine multilaterale in modo difficilmente reversibile”

Garlasco, il caso dell’arma del delitto 18 anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi

Campi Flegrei, cos’è il fenomeno del bradisismo, perché ci sono spesso dei terremoti e cosa rischia la popolazione

Ladro lo aggredisce con il coltello, carabiniere spara e ferisce anche la proprietaria di casa

Un abbraccio per la vita, il carabiniere salva la ragazza triste in bilico sul cavalcavia. Meloni: “Eroe”

Il video del tentato rapimento a Parigi: obiettivo la figlia di un magnate crypto

Sinner e l’incontro con Papa Leone XIV. Il Pontefice scherza su Wimbledon: “Lì mi lascerebbero giocare…”

Il genio del giorno, il detenuto ai domiciliari che organizza una festa di compleanno con gli amici e viene riportato in carcere