La prima pagina di oggi è dedicata al terremoto che sta colpendo di nuovo i Campi Flegrei. Siamo di fronte ad un nuovo sciame sismico che sta spaventando la popolazione locale che è scesa in strada. Quanto accaduto non ha tuttavia provocato danni alle case, stando ai rilievi effettuati nella giornata. Restando sulla prima pagina e andando all’estero, Putin si presenterà in Turchia per trattare con Zelensky? Il presidente russo, oggi ha intanto dato del “deficiente” all’Occidente che ha messo delle sanzioni contro la Russia “a loro discapito”. Lasciando la prima pagina e occupandoci di cronaca, una donna è stata risarcita dopo 10 anni per essere caduta a terra a causa di un marciapiede rotto. Il Comune di Lecce le darà ora 200mila euro. Sono invece continuate le polemiche sulla scarsa visibilità data ai referendum, con Conte che ha dichiarato di voler votare sì a quello sulla cittadinanza pur dicendo che il Paese non sembra essere pronto ad accogliere questo tipo di proposta. E infine, perché no, il genio del giorno: l’uomo ubriaco e senza assicurazione che ha percorso la Statale a bordo di un trattore.

Ecco le notizie del giorno:

Forte terremoto ai Campi Flegrei, scossa magnitudo 4.4 avvertita anche a Napoli. Sciame sismico e nuove scosse, sfollate scuole e università

Le notizie del giorno, scosse di terremoto ai Campi Flegrei, la più forte di magnitudo 4.4. Putin: “Pianificano sanzioni a loro discapito, deficienti”

Inciampa sul marciapiede e diventa invalida, dopo 10 anni il Comune di Lecce la risarcirà con 200mila euro

Picchia e strangola la moglie, poi la avvolge nel tappeto credendola morta

Uccise la moglie a coltellate mentre dormiva, in Tribunale: “Ero posseduto da Satana”

Conte sul referendum: “Voterò si ai quesiti sul lavoro. Sì anche a quello sulla cittadinanza anche se temo che il Paese non sia pronto”

Le voci dal palazzo, Landini: “Sbagliato e pericoloso invitare a non votare”. Fratoianni: “La destra ha paura”. Renzi: “Il referendum sul Jobs Act è un referendum sul paleolitico”. Salvini: “Mes? La Lega non lo ratificherà mai”

Chi sono gli Agostiniani, i frati della “carità” a cui appartiene Papa Prevost

La foto del giorno, la cantante israeliana sopravvissuta al 7 ottobre minacciata di morte all’Eurovision

Il genio del giorno, l’uomo ubriaco e senza assicurazione che percorre la Statale a bordo di un trattore