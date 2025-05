La prima pagina di oggi è dedicata alla lunga intervista che la premier Giorgia Meloni ha rilasciato all’agenzia AdnKronos. La leader di Fratelli d’Italia ha detto di pensare ad un secondo mandato, si è detta leale a Trump ma non subalterna ed ha dichiarato di subire continuamente attacchi molto pesanti che sfociano spesso anche nel sessismo. Restando sulla prima pagina e occupandoci di esteri è ufficiale: dopo aver raggiunto un accordo sulle terre rare e le voci che giravano, gli Usa hanno stanziato 50 milioni di dollari in aiuti militari destinati all’Ucraina. Lasciando la prima pagina e tornando in Italia ci sono stati due episodi molto gravi di cronaca: a Parma un uomo ha accoltellato la moglie in casa, poi è fuggito ed è morto schiantandosi con l’auto. A Lamezia Terme invece, un padre ha ucciso il figlio trentenne al culmine di una lite. Un’altra notizia che arriva dall’Italia è quella della lettera che l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha scritto al guardasigilli Carlo Nordio per denunciare il sovraffollamento in carcere. E infine, perché no, il genio del giorno: l’uomo che ha corso la maratona di Londra travestito da Big Ben.

Ecco le notizie di oggi: