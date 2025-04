La notizia del giorno è la proposta di dazi più bassi a chi isola la Cina da parte degli Usa. La California ha deciso di fare causa alla Casa Bianca per le politiche che stanno creando incertezza. Intanto la premier Giorgia Meloni domani volerà da Trump: “È un momento difficile, vediamo come va nelle prossime ore”. Parlando in conferenza stampa a Bruxelles, il commissario Ue per la Giustizia Michael McGrath ha parlato delle trattative in stallo dopo che gli Usa hanno fatto sapere di respingere la proposta di rimozione totale delle tariffe doganali.

Arriva dalla Gran Bretagna una sentenza storica, e che farà molto discutere: la Corte suprema ha sentenziato all’unanimità che la definizione legale di donna non include le donne transgender, anche se in possesso di certificati di riconoscimento di genere. Da oggi la legge riconoscerà come donna solo chi è nata biologicamente di sesso femminile.

Per quanto riguarda la cronaca italiana l’ex parroco di San Paolo (Brescia) è stato arrestato per presunte violenze sessuali su minori. Indagato il padre della bambina di 12 anni, Melissa Cavallari, morta in un incidente lungo la strada tra Zola Predosa e Crespellano, in provincia di Bologna. L’uomo, che era alla guida, è risultato positivo alla cocaina e all’alcol.

E infine, perché no, l’eroina del giorno: la donna che per 16 anni ha finto di essere muta per avere i sussidi di disabilità.

