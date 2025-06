La notizia del giorno arriva dal vertice Nato, dove è stato trovato un accordo storico: entro il 2035, tutti i Paesi membri dovranno destinare almeno il 5% del Pil alla difesa, non solo in armamenti ma anche in investimenti strategici. Un’intesa che vede Madrid ancora cauta e che potrebbe segnare una svolta nei futuri equilibri globali.

Fanno discutere le parole di Donald Trump, che ha paragonato l’attacco americano a Fordow in Iran al bombardamento atomico di Hiroshima, sostenendo che “così ho messo fine alla guerra”.

In Italia, a Milano, si è chiuso il processo d’appello a carico di Alessandro Impagnatiello per l’omicidio della compagna Giulia Tramontano. La Corte d’Assise ha confermato l’ergastolo escludendo però la premeditazione. Sempre in aula, a Roma, si sono fronteggiati Roberto Saviano e Matteo Salvini, in un processo per diffamazione dai toni accesi. A Bologna, una studentessa di Medicina si è vista annullare la laurea per esami sostenuti all’estero senza autorizzazione: un caso che apre interrogativi sul sistema Erasmus.

Infine, perché no, il genio del giorno: l’uomo che ha scelto l’erogatore di benzina sbagliato e ha preso a bastonate la colonnina.

Ecco le notizie del giorno:

Nato, la spesa per la difesa aumenta al 5 per cento del Pil. Cosa cambia ora per i singoli paesi

Trump sul raid di Fordow: “Come Hiroshima, così ho messo fine alla guerra”

Meloni e il riarmo Nato col 5% del Pil: “Spese necessarie, non distoglieremo un euro da altre priorità italiane”

Le voci dal palazzo, Schlein: “Se vuoi la pace devi preparare la pace”. Conte: “Non vogliamo un’Europa di armi”. Prodi: “China pericolosa”. Cacciari: “Ma qual è il nemico?” Messina (FdI): “L’Italia è tornata a contare”

Confermato in appello l’ergastolo per Impagnatiello per l’omicidio di Giulia Tramontano. Esclusa la premeditazione

Filmopoli, l’ultimo scandalo dei finanziamenti pubblici. Nel mirino dei pm ben 122 pellicole sospette. E tre film su quattro non hanno mai visto una sala

Salvini vs Saviano, il ministro: “Mi ha detto vergognati, è un maleducato”. Lo scrittore: “Quando parla non pensa”

Sorprende tre ladri in casa, spara e ne ferisce uno trovato morto dopo due giorni

Il genio del giorno, l’uomo che ha scelto l’erogatore di benzina sbagliato e ha preso a bastonate la colonnina