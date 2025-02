La notizia del giorno è l’attentato a Monaco di Baviera dove, un’auto guidata da un 24enne afghano, poi arrestato, ha travolto la folla che partecipava ad una manifestazione del partito Verdi. Almeno una ventina di feriti, tra cui bambini. L’altra notizia in prima pagina è la telefonata da Trump e Putin per negoziare la tregua tra Russia e Ucraina.

Una notizia di cronaca occupa la prima pagina italiana: la sospetta intossicazione in una Rsa nel fiorentino, costata la vita a tre anziani. Un’altra drammatica notizia arriva da Roma dove una 38enne polacca è stata segregata per anni in una cantina dal suo compagno. La donna è stata salvata grazie all’allarme dato da una vicina.

Capitolo sport: l’impresa di Federica Brigone che vince l’oro mondiale nel Gigante sulle nevi austriache di Saalbach. E infine perché no, il genio del giorno: il pusher condannato per spaccio che viene espulso dall’Italia ma non ha i soldi per partire.

Ecco le notizie principali di oggi:

Auto sulla folla a Monaco di Baviera, oltre 20 feriti, un bimbo in fin di vita. Fermato un 24enne afghano

La foto del giorno, l’auto sulla folla a Monaco di Baviera

Trump e la telefonata con Putin: “Subito i negoziati”. Poi annuncia: “D’accordo con i russi, Ucraina fuori dalla NATO”

Le voci dal palazzo, Appendino: “Urso è un virus che mette in ginocchio l’industria”. La replica del ministro: “La crisi è europea, non italiana”. Bonelli: “I dati certificano il fallimento della Meloni”

Cos’è e cosa prevede la riforma dei medici di famiglia

Sospetta intossicazione alimentare in una Rsa, tre anziani morti. Oltre 110 casi di gastroenterite

Segregata per anni in una cantina a Roma, salvata grazie all’allarme dato da una vicina

Sanremo 2025, le pagelle della seconda serata: i voti a cantanti e ospiti

Capolavoro Brignone! Oro mondiale in gigante sulle nevi austriache di Saalbach, 28 anni dopo la Compagnoni

Il genio del giorno, il pusher condannato per spaccio che viene espulso dall’Italia ma non ha i soldi per partire