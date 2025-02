La notizia del giorno ruota intorno al giallo sul decesso concomitante del 95enne Gene Hackman, intramontabile star di Hollywood e di sua moglie, la 62enne Betsy Arakawa. I loto corpi sono stati trovati senza vita nella villa di Santa Fe in New Mexico. L’indimenticabile Papa Dyle del “Braccio violento della legge” ha attraversato tutte le stagioni della Hollywood più stimolante.

Restano in agenda le reiterate minacce della nuova amministrazione Usa contro l’Europa: Trump annuncia dazi del 25% sui prodotti targati Ue. Contro il presidente Usa si è alzata la voce dell’ex presidente francese Hollande che, senza mezzi termini, incita gli europei a rispondere all’attacco colpo su colpo: “Dobbiamo fargli male, molto male”.

In Italia, forse l’unico a sostenere che l’aggressività trumpiana ai nostri danni rappresenti invece un’opportunità, è Matteo Salvini. Tra i non ostili a Trump c’è anche l’uomo di Musk in Italia, Andrea Stroppa, il quale rimprovera con sdegno Fratelli d’Italia che hanno osato votare insieme al Pd un paio di emendamenti della normativa su un argomento sensibile, il DDL Spazio.

Per la cronaca italiana bisogna purtroppo segnalare il decesso della signora di 74 anni che a luglio scorso era stata azzannata da un cane pitbull e che aveva subito l’amputazione di entrambe le braccia.

Della serie strano ma vero, un’agenzia turistica austriaca propone scalate in soli tre giorni dell’Everest, pacchetto a 150mila euro, Xenon incluso, un gas dopante per affrontare l’ascesa. E poi, perché no, c’è il genio del giorno: lo spacciatore che aveva nascosto la cocaina sotto al suo parrucchino.

Ecco le notizie principali di oggi:

Gene Hackman, cento e uno film di una carriera inimitabile. Vita, morte e miracoli

La foto del giorno, quando Gene Hackman vinse il premio Oscar nel 1993

Europa sotto pressione, Trump choc: dazi al 25% anche sulle auto. Pugno duro contro la UE

L’ex presidente François Hollande morde Trump sui dazi: “Dobbiamo fargli male, molto male”

Salvini: “Trump? Un’occasione storica per l’Italia per tornare a contare a livello internazionale come ai tempi di Berlusconi e Craxi”

Andrea Stroppa, l’uomo di Musk in Italia attacca il governo sul ddl Spazio: “Fdi ha seguito il Pd nella crociata contro Starlink”

Anziana morta dopo 8 mesi di ospedale, fu azzannata da un pitbull e subì l’amputazione delle braccia

Col gas Xenon puoi scalare l’Everest in tre giorni. Il controverso pacchetto da 150mila euro di un’agenzia austriaca

Marzo, un mese di scioperi nei trasporti. Tutti gli stop in programma e le date

Il genio del giorno, lo spacciatore che ha nascosto la cocaina sotto al parrucchino