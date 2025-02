La notizia del giorno è il gigantesco incendio che a Reggio Emilia ha mandato in cenere l’Inalca, con il calore che ha sciolto le serrande dei palazzi vicini. Lasciando la prima pagina e andando all’estero, si parla ancora di Trump e della sua frase sull’Ucraina che, a detta del presidente Usa, un giorno potrebbe essere russa. Il tycoon ha intanto firmato un ordine esecutivo che sancisce il ritorno alla cannuccia di plastica negli uffici federali. Restando all’estero, il Wall Street Journal è entrato in possesso di due testimonianze che raccontano cosa avviene nelle carceri russe ai detenuti ucraini.

Tornando in Italia, oggi comincia Sanremo 2025. Passando alla politica, ancora non si è votato sulla richiesta di sfiducia presentata dalle opposizioni che riguarda la ministra Santanchè. C’è poi la sentenza storica dalla Corte Costituzionale: nel carcere si potrà fare sesso con la propria moglie. E infine, perché no, il genio del giorno: l’autista che vieta di parlare spagnolo sullo scuolabus e finisce nei guai.

Ecco le notizie principali di oggi:

Grosso incendio all’Inalca di Reggio Emilia, il calore scioglie le serrande dei palazzi vicini

Festival di Sanremo 2025, il programma della prima serata: la scaletta e gli ospiti

L’ordine di Mosca nelle carceri contro i detenuti ucraini: “Siate crudeli e non abbiate pietà, nessuno vi punirà”

Trump: “L’Ucraina un giorno potrebbe essere russa. Kiev ci ripaghi l’equivalente di 500 miliardi di dollari in terre rare”

La nuova battaglia di Trump: “Ho abolito le cannucce di carta, torniamo a quelle di plastica”

Sesso in carcere con la moglie, il diritto sancito grazie ad una sentenza. La svolta dopo il reclamo di un camorrista

“Alla fiera delle armi di Verona minorenni con pistole e fucili in mano”: la denuncia da 3 consiglieri regionali

Cosa si dice in TV, Donzelli: “La Santanchè sta lavorando benissimo come ministro”. Maiorino (M5s): “Le accuse sono infamanti”. Feltri: “Gli attacchi alla Meloni? La rafforzano”

Le voci dal palazzo, Renzi: “Giorgia Meloni spera in Sanremo per nascondere i problemi”. Silvestri: “Santanchè? La ministra sta ricattando l’esecutivo”. Rampelli: “Le assenze di ieri? C’era il pienone rispetto agli altri lunedì”

Il genio del giorno, l’autista che vieta di parlare spagnolo sullo scuolabus e finisce nei guai