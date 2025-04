La notizia del giorno è la visita della premier Giorgia Meloni alla Casa Bianca da Donald Trump: si tratta del primo bilaterale per un leader europeo dopo l’annuncio sui dazi del presidente degli Stati Uniti dello scorso 2 aprile. Secondo quanto dichiarato da un alto funzionario dell’amministrazione Trump, la premier può essere un “ponte” per il negoziato commerciale tra gli Stati Uniti e l’Unione europea.

Da spillare in prima pagina anche il grave incidente a Castellammare di Stabia. Un cavo della Funivia del monte Faito, infatti, si è spezzato. Tratte in salvo le 11 persone a bordo di una cabina, mentre un’altra, dove a bordo c’erano quattro passeggeri e il macchinista, si è sganciata ed è precipitata in un dirupo. Quattro le vittime e un ferito grave. Rimanendo sulla cronaca: Teresa Stabile, di 55 anni, è stata uccisa a coltellate dal marito a Samarate, in provincia di Varese. La donna è morta in ospedale, mentre il marito, che ha cercato di allontanarsi dal luogo del delitto, è stato immobilizzato dagli agenti con un taser.

E infine, perché no, il genio del giorno: l’uomo ubriaco e a petto nudo che ha cercato di raggiungere la cima di una montagna in Germania rimanendo bloccato.

Ecco le notizie principali di oggi:

Funivia Monte Faito, vagone precipita, almeno 3 vittime. Salvati i 16 passeggeri di un’altra cabina

Meloni accolta trionfalmente alla Casa Bianca, lei invita Trump a Roma. Dazi? No problem

Maltempo, bollettino di guerra in Piemonte: anziano annega in casa, mezza Val d’Aosta in black-out

Harvard fa causa al Governo, Trump minaccia di chiuderla agli studenti stranieri se non piega la testa

Cottarelli: “Per gli Stati Uniti il vero nemico è la Cina, non l’Europa”

Omicidio di Garlasco, nella villetta 60 impronte digitali mai comparate. Andrea Sempio riconvocato in caserma

Donna sequestrata e violentata per 5 giorni in un edificio abbandonato a Mestre

Teresa Stabile uccisa dal marito a coltellate in auto, l’uomo in fuga a piedi bloccato col taser

Il genio del giorno, l’ubriaco a petto nudo che prova a raggiungere la cima di una montagna ma rimane bloccato e si mette a urlare