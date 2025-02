La notizia del giorno è l’informativa in Senato dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi sul caso Almasri. Il ministro della Giustizia e quello dell’Interno hanno presentato la versione del governo sulla liberazione del torturatore poi rimpatriato in Libia e che è valsa a loro, oltre che a Meloni e Mantovano, un’indagine presso il tribunale dei ministri. Oltrepassando i confini nazionali, c’è poi l’incontro, alla Casa Bianca, tra Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il presindete Usa ha rilanciato il suo piano di ricollocare i palestinesi, spostandoli da Gaza.

Passando alla cronaca, sono varie le notizie del giorno. Dal ragazzo morto per il cedimento del balcone mentre stava ristrutturando casa della sua futura sposa, a la mamma che dà della “scimmia” ad una avversaria della figlia durante una partita di basket a Rimini. C’è anche la drammatica storia di Nora, trovata morta a 15 anni per un’overdose vicino Verona. E infine, perché no, i geni del giorno: gli studenti universitari che usano l’Intelligenza artificiale durante un esame e vengono scoperti

Le voci dal palazzo, Piantedosi: “Almasri? Non è mai stato un interlocutore del Governo”. Nordio: “Non faccio da passacarte”. Schlein: “Meloni presidente del coniglio”. Conte: “È scappata dal Parlamento”

Schlein: “Dalla Meloni atteggiamento da presidente del coniglio”

Mattarella: “L’aggressione all’Ucraina come il progetto Terzo Reich”

Donald Trump: “Via i palestinesi da Gaza. Gli Stati Uniti ne prenderanno il controllo. La Striscia diventerà la rivière del Medio Oriente”

Trump e la sua “guerra” all’Onu: Usa fuori dal Consiglio per i diritti umani, il tycoon valuta di lasciare l’Unesco

Crolla il balcone mentre sta ristrutturando casa della fidanzata in vista delle nozze, morto a 23 anni

Insultata durante una partita di basket: “Sei una scimmia”. La giocatrice reagisce e viene espulsa

Nora morta a 15 anni per un’overdose, i genitori e gli amici: “La facevano prostituire in cambio di droga”

La foto del giorno, la sabbia del Sahara sul Sud Italia vista dal satellite

I geni del giorno, gli studenti universitari che usano l’Intelligenza artificiale durante un esame e vengono scoperti