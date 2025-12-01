E anche questa settimana il genio umano ha diffuso le sue nevrosi in ogni dove: abbiamo letto dei piccioni spia russi, del ladro che ha restituito il telefono rubato perché non era un iPhone e anche del tipo che si è goffamente finto la madre morta per incassarne la pensione. Ma andiamo a vedere la consueta top ten delle cose più folli avvenute in settimana.

La top ten dei brividi

Al decimo posto la Russia, che in questi giorni ha testato i primi piccioni dotati di chip cerebrale per la sorveglianza urbana. Insomma, continuiamo ad avanzare a passi veloci verso un mondo che si preannuncia davvero meraviglioso. Orwell, scansati.

Al nono il genio della settimana: il ladro che prima ha rubato un telefono ma poi lo ha restituito perché non era un iPhone. Forse dovrebbe restituire anche qualche neurone.

All’ottavo il tipo che ha picchiato un prete che gli chiedeva di smettere di fumare in chiesa. Qualche altro minuto e avrebbe provato a picchiare anche il Crocifisso perché non gli dava un accendino.

Al settimo posto il tale che ha vinto al SuperEnalotto e che per festeggiare si è ubriacato, per poi aggredire la madre e i poliziotti. A conferma che i soldi non migliorano le persone: amplificano solo ciò che si è già.

Al sesto la donna thailandese creduta morta e che si è svegliata nella bara poco prima della cremazione. È ufficiale: nelle bare servono almeno una pulsantiera e il Wi-Fi. Non si sa mai.

Poco più su i due passeggeri in ritardo che sono entrati in pista e hanno provato a inseguire un aereo. A questo punto potevano anche allargare le braccia e tentare di planare.

Al quarto la lettera dal carcere dell’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno: “Termosifoni spenti, qui in carcere stiamo morendo di freddo. Il maresciallo Nordio presto ci dirà di riscaldarci tra di noi…”. È proprio vero: le difficoltà degli ultimi sono invisibili finché non diventiamo ultimi anche noi.

Al terzo posto il folle piano di due ventenni texani: invadere un’isola ad Haiti, sterminare i maschi, schiavizzare le donne. La cosa folle è che, visti i tempi, i due potrebbero perfino passare negli Stati Uniti come patrioti.

Al secondo posto il tipo che si è travestito da madre morta per incassarne la pensione. Come ovvio, la notizia ha fatto il giro del mondo. Il solito genio italico da esportazione.

Al primo la divertentissima battuta dell’ex senatore Vincenzo D’Anna su Valentina Pitzalis, sfigurata dal marito violento: “A chi piace cruda, a chi cotta”. E su questo non c’è molto altro da aggiungere.