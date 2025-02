Febbraio non poveva iniziare peggio: abbiamo letto di Trump che vuole prendersi Gaza, siamo venuti a sapere delle vecchie chat di Fratelli d’Italia dove si spernacchiava il povero Matteo Salvini e, soprattutto, ci siamo ritrovati di fronte alle immagini della deputata Augusta Montaruli che ha abbaiato in diretta su La7. Ma andiamo a vedere la consueta top ten delle cose più folli avvenute in settimana.

La top ten da brividi

Al decimo posto tal Chris Bledsoe che si autodefinisce esperto di UFO e che l’altro giorno ha detto che degli astronauti gli avrebbero raccontato di aver incontrato “alieni con le ali alti almeno 38 metri”. Come abbiano calcolato con esattezza i 38 metri resta un mistero.

Un gradino più su l’azienda che ha premiato i suoi dipendenti con un tavolo di settanta metri pieno di banconote. Altro che salario minimo.

All’ottavo posto un ottimo Salvini d’annata. Correva l’anno 2019: “Il reddito di cittadinanza è uno strumento giusto, ci credo”. E noi crediamo in te, Matteo.

Al settimo posto, ma guarda tu il caso, un altro Matteo Salvini d’annata. Questa volta siamo nel 2018: “Il lavoro è dignità. Serve introdurre un salario minimo garantito, come in Svizzera”. Forse nel frattempo lo hanno abolito questo salario minimo in Svizzera.

Al sesto posto, ma davvero incredibile, un altro Salvini Matteo. Adesso è il 2022: “Rinnovare il Superbonus è fondamentale”. Incredibile: quanta coerenza in un solo uomo.

Al quinto un Berlusconi del 2014: “Avevamo addomesticato Gheddafi, gli avevo addirittura fatto mettere il bidet nei bagni dei centri di accoglienza”. I veri valori occidentali.

Poco sotto dal podio il figlio di Donald Trump, Donald Trump Junior, sorpreso a cacciare un’anantra rara nelle lagune venete. Quanta sobrietà.

Al terzo posto le chat svelate di Fratelli d’Italia. Tra i tanti insulti a Salvini anche un “bimbominkia”. Ma chi? Salvini? Impossibile.

Al secondo posto l’ultima idea geniale di Donald Trump: “I palestinesi dovrebbero lasciare Gaza”. In effetti li potrebbe portare in Groenlandia.

Come ovvio, al primo posto la deputata Augusta Montaruli che non si sa bene perché nello studio di Tagadà ha iniziato ad abbaiare in diretta. Grazie. Davvero.