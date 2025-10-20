E anche questa settimana, tra un’elezione e una pace in Medio Oriente, abbiamo visto i sapiens alle prese con i propri limiti intellettivi: abbiamo letto del vescovo con le 17 amanti, del tipo che si è finto cieco per 50 anni e poi, perché no, abbiamo scrollato anche le solite perle dei politici tricolori. Ma andiamo a vedere la consueta top ten delle cose più folli avvenute in settimana.

La top ten dei brividi

Al decimo posto Vallecrosia, il piccolo comune ligure che vorrebbe cambiare nome per non essere penalizzato dagli algoritmi dei motori di ricerca e dei portali turistici. D’altronde, sono anni che stiamo cambiando vita per soddisfare gli algoritmi dei social e dei motori di ricerca. La domanda è: in meglio o in peggio?

Al nono il vescovo costretto a dimettersi dopo essere stato accusato di avere diciassette amanti. Forse un record.

Poco più su, il 23enne beccato con 200 chili di cocaina a Roma. Ecco una fotografia del Paese reale che facciamo finta di non vedere.

Al settimo posto l’uomo che si è finto cieco per oltre 50 anni ed è stato filmato mentre faceva giardinaggio e la spesa. Ora, come per il reddito e il superbonus, visti i problemi nei controlli, dovremmo abolire anche le pensioni di invalidità per i ciechi.

Al sesto Donald Trump che, udite udite, si è vaccinato. Ma non c’è problema: la realtà, d’altronde, non interessa più a nessuno.

Al quinto posto il generale Roberto Vannacci che, dopo i deludenti risultati in Toscana, è stato sbeffeggiato anche dalla segretaria dem Elly Schlein: “Se l’effetto del generale fa crollare la Lega di 15 punti, speriamo che prosegua”.

Sotto al podio la direttrice dell’ufficio stampa Rai, Incoronata Boccia, che durante un convegno al CNEL ha spiegato: “Nessuna prova che Israele abbia mitragliato civili a Gaza”. Definisci “mitragliata”.

Al terzo posto un ottimo e brillante Matteo Salvini, dal palco di Firenze: “Altro che alla Albanese. Firenze dia la cittadinanza onoraria alla Fallaci”. Infatti, la Fallaci era di Firenze.

Al secondo gradino la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, che nello stesso convegno di Incoronata Boccia ha detto: “Le gite ad Auschwitz servivano a dirci che l’antisemitismo riguardava un tempo collocato in una precisa area: il fascismo”.

Ripresa dal cardinale Pietro Parolin (“Certamente ad Auschwitz non si va in gita”), ha poi spiegato: “Sono perfettamente d’accordo con il cardinale Parolin. Ad Auschwitz non si deve andare in gita: si va per ricordare l’antisemitismo di ieri e combattere quello di oggi, una piaga che dobbiamo tutti insieme sconfiggere. È esattamente quello che ho voluto dire”. Esattamente.

Al primo una raccolta delle migliori frasi durante l’ultima campagna elettorale per le Regionali. Tra le tante: Schlein nelle Marche: “Con Ricci vinciamo per forza”. Tridico: “Io farò il presidente della Calabria”. E Meloni in Toscana: “Siamo nati per ribaltare i pronostici, lo faremo anche qui”. Forse.