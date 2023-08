Ristorante per nudisti a New York, menu vegano, prezzi da 44 dollari: camerieri e ospiti completamente nudi

Un ristorante vegano di New York offre quella che viene chiamata una Füde Dinner Experience, con prezzi a partire da 44 dollari ciascuno, in cui camerieri ed ospiti sono completamente nudi.

Il quotidiani inglese Sun ha raccolto e pubblicato in esclusiva le riflessioni di due giovani donne, Tara Thomas, 25 anni, e Imondre Anais, 29, su questa esperienza culinaria unica nel suo genere.

“Vado in ristoranti per nudisti – prima mi preparavo, ma ora sono al naturale, il migliore amico del mio ragazzo mi ha vista nuda”.

Insieme alla fondatrice Charlie Ann Max, modella e content creator di OnlyFans, la chef Tara cucina per gli ospiti piatti vegani. Per preparare la prima cena, le due ragazze hanno iniziato a cucinare senza abiti per abituarsi alla nuova modalità, superare il limite che la nudità stessa comporta e acquisire sicurezza nella nuova dimensione.

La serata ha avuto da subito un enorme successo e Tara ha affermato di essersi sentita molto sicura nella sua nudità.

Tra le prime donne che hanno aderito all’iniziativa, che è iniziata nel 2020, c’è stata la creativa Imondre che ha dichiarato come consideri questa esperienza una conquista, anche se ha confidato che lei si è sempre sentita a proprio agio nella sua nudità.

Imondre, appassionata di moda e bellezza, ha dichiarato di sentirsi cambiata, per esempio nel suo modo di vestirsi e truccarsi per le uscite serali. Progressivamente ha abolito ogni forma di trucco sino ad arrivare al suo aspetto più naturale, finalmente libera da ogni condizionamento sociale e/o culturale.

La donna ha poi spiegato come la nudità in quelle cene non sia mai oggetto di conversazione essendo diventato naturale esserlo. Le persone arrivano e subito vanno in bagno a spogliarsi. Tutto molto spontaneo.

Tara e Imondre hanno poi spiegato di aver trovato, con quelle esperienze, una comunità di supporto e la possibilità di intraprendere un viaggio verso il proprio io più profondo, immerse in un’energia positiva e forte che quando la serata finisce trasmette molto amore verso sé stessi.

La nudità all’inizio rende vulnerabili e questo conduce le persone quasi per mano ad aprirsi su questioni ritenute intime e delle quali difficilmente si parla.

