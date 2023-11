Harry e William, è lite perpetua tra fratelli coltelli alla corte di Re Carlo III, nuove rivelazioni in un libro in uscita intitolato Endgame, fine dei giochi

Buckingham Palace di nuovo in subbuglio, in un nuovo libro, Endgame, fine dei giochi, nuove rivelazioni sulla faida tra i principi William e Harry, riesplosa mentre la regina giaceva morente.

Autore del libro è Omid Scobie, che si sa precedentemente informato da Meghan Markle, moglie di Harry, per un altro dei suoi libri. Scobie sostiene che William ha ignorato le chiamate di Harry mentre cercava disperatamente di raggiungere il capezzale della defunta regina e nonna.

Ha detto che non c’erano “nessuna prova” che Charles abbia telefonato al figlio più giovane durante le ore prossime alla morte di sua nonna. Omid dice di William: “Sente di aver perso Harry e non vuole conoscere questa versione di lui”. Scobie ha anche detto che il principe è convinto che suo fratello abbia subito il lavaggio del cervello da un “esercito di terapisti” in America.

Un insider reale ha dichiarato: “Sembra, qualunque cosa accada a porte chiuse, anche in un momento di tale dolore e sofferenza, che per quanto riguarda la famiglia reale un giorno emergerà. Niente è vietato con William e Kate che sembrano essere l’obiettivo numero uno di questo autore. Bastano pochi mesi perché i coltelli ritornino fuori e le ferite si aprano”.

Facendo pubblicare un estratto del suo libro, Scobie ha messo in ombra il lancio di ieri di Kate di una conferenza sulla sua campagna per i bambini e le loro famiglie. I fan reali hanno ipotizzato che i dettagli del libro fossero stati programmati per rovinare il lavoro di Kate, un punto regolarmente livellato negli eventi eccessivi dei Sussex.

Martedì, durante il 75esimo compleanno del Re, sono state pubblicate rare foto della Duchessa con un’amica. E Meghan ha rivelato di essere incinta del suo primo figlio quando la principessa Eugenia si è sposata nel 2018. I dettagli altamente personali sulla morte della regina l’anno scorso delineati nel libro potevano provenire solo da qualcuno presente.