Cavallo a passeggio tra le auto sulla Tangenziale di Napoli FOTO

La Tangenziale di Napoli che per alcuni minuti si è trasformata in una pista dell'ippodromo. Un cavallo di stanza ad Agnano si è "mescolato" tra le auto in fila sulla trafficata arteria.

di redazione Blitz

Pubblicato il 19 Aprile 2023 - 12:27