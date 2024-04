Giornata del Made in Italy, il francobollo di Poste Italiane dedicato a Leonardo

Giornata Nazionale del Made in Italy, Poste Italiane comunica che oggi 15 aprile il Mimit ha emesso un francobollo dedicato alla celebrazione. Un doppio omaggio al genio di Leonardo, sia perché vi è rappresentato il suo celebre disegno, l’Uomo Vitruviano, sia perché la data scelta per celebrare la giornata, celebrata ogni anno il 15 aprile, coincide con l’anniversario della sua nascita.

Le caratteristiche del francobollo

La vignetta riproduce il logo della Giornata Nazionale del Made in Italy raffigurante l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci personalizzato con i colori della bandiera italiana nel lettering “Giornata nazionale Made in Italy” e nelle due figure geometriche, il cerchio e il quadrato, che racchiudono la figura.

Completano il francobollo la legenda “15 aprile”, la scritta “Italia”, e l’indicazione tariffaria “A zona 3”, pari a 5,70€. Bozzetto a cura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e ottimizzato dal Centro Filatelico della produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. La tiratura: duecentocinquantamila venti esemplari, foglio: quarantacinque esemplari. Sulla cimosa, la riproduzione monocromatica del logo Mimit. Il francobollo, ordinario e appartenente alla serie tematica le eccellenze del sistema produttivo ed economico dedicato, è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; colori: cinque; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: 30 x 40 mm.; formato tracciatura: 37 x 46 mm.; dentellatura: 11, effettuata con fustellatura.

Dove comprare il francobollo e i prodotti filatelici

Il primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale romano di piazza San Silvestro. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli uffici postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 50€.

Il significato dell’Uomo Vitruviano di Leonardo

Il disegno dell’Uomo Vitruviano venne realizzato da Leonardo da Vinci per rappresentare, in accordo con il periodo da lui vissuto, l’uomo come “misura di tutte le cose”.