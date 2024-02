Gatto chiuso in due scatole e gettato nel cassonetto viene salvato da operatore ecologico

Un gatto chiuso in due scatole e gettato nel cassonetto della carta, lasciato alla mercé della pressa per i rifiuti. È successo a Ospedaletti, in provincia di Imperia, dove, fortunatamente, un operatore ecologico in servizio ha sentito il miagolio disperato del povero gatto prima di azionare la pressa e ha potuto salvarlo. Se non fosse stato per l’attenzione e la prontezza dell’operatore ecologico, questo avvenimento avrebbe invece avuto un tragico epilogo.

L’operatore ecologico, impegnato nella raccolta dei rifiuti, ha udito il flebile miagolio proveniente dal cassonetto della carta. Senza esitazione, ha cercato di capire da dove venisse e ha scoperto il gattino imprigionato all’interno delle scatole. Con tempestività ha estratto l’animale dalla sua prigione (e dalla triste sorte) riuscendo a salvarlo.

Questa storia ha scatenato indignazione e orrore nella comunità locale di Ospedaletti. È intollerabile che un essere vivente sia stato trattato con tanta crudeltà e disprezzo. Ora, grazie al circuito di videosorveglianza cittadino, gli abitanti sperano di riuscire ad identificare il responsabile del terribile gesto.